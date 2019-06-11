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馬場浮世繪——聖雅尼塔連日有馬戰死沙場

2019-06-11 列印
　　美國洛杉磯的聖雅尼塔馬場，於過去的周六、周日，各有一匹參賽馬戰死沙場。雖然在周日斃命的雌馬Turffalino，事後證實死因為心臟病發，惟鑑於自去年十二月二十六日至今，已有二十九匹馬陣上死亡或受傷而須人道毀滅，加州賽馬局已要求聖雅尼塔管理層取消本季賽期的餘下賽事，但對方以賽期將在本月二十三日結束，以及未來利益為由拒絕。而美國育馬者盃籌備委員會，則將在月底召開會議，研究聖雅尼塔是否合適在十一月舉行育馬者盃賽馬日，賽事有可能會轉在肯塔基州的邱吉爾園馬場舉行。

馬場浮世繪
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