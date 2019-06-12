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﻿勝在有方——地大大穩膽之選

2019-06-12 列印
　　「地大大」體重僅逾一千磅，噸位不算勁，但已在賽績上確認近似「豹子頭」般同屬破格馬。484場次以超級姿態拋離年輕PPG精英「銀紙」，正是在濕慢泥地負重，證明場地如受天雨影響也合發揮。再出上到三班跑夜賽，因取位欠暢順才被另一新勝出色之「好好利高」擊退而拋離翌戰補中之「安喜」，屬出色亞軍。隔十九日再跑，仍能段段快跟下彈離今又同場之「快樂旅遊」、「鞍歌」和「冰糖葫蘆」，屬該場前置馬中表現最好一員，總時間比二班僅慢0.33秒，再交出三班中上級水準。今次高分馬不多，本身負磅仍算輕，跑法機動而排檔適中，屬穩位望贏之馬膽對象。

方駿暉
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