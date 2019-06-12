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﻿翠絲過兩關——快樂旅遊見真章

2019-06-12 列印
　　第五場「星叻」上仗落敗，有人歸咎於三歲馬負重磅。不過筆者認為，此駒跑谷草未有證明，倒不及今回泥地賽更有根據。馬房今次找來見習生減磅出戰，排位又轉好，再捷又有何奇？

　　上周六賽事共有六匹上仗由貝力斯執韁的馬匹換人上陣，結果取得一冠兩亞一殿，「貝力斯寶藏」實有跟進必要。其中第六場「快樂旅遊」在四班贏泥地一役，所造時間確驚人，照計應可更上層樓。此駒兩次贏馬均靠快放食胡，而上仗泥賽排外檔起步，騎者未有盡力搶前之餘，直路上更待對手遠去才施施然追趕。近日見沈廄回復攻勢，希望連帶此駒也能及時回起，若交回贏馬水準，在此力足取勝。

珊翠絲
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