﻿翠絲過兩關——快樂旅遊見真章

上周六賽事共有六匹上仗由貝力斯執韁的馬匹換人上陣，結果取得一冠兩亞一殿，「貝力斯寶藏」實有跟進必要。其中第六場「快樂旅遊」在四班贏泥地一役，所造時間確驚人，照計應可更上層樓。此駒兩次贏馬均靠快放食胡，而上仗泥賽排外檔起步，騎者未有盡力搶前之餘，直路上更待對手遠去才施施然追趕。近日見沈廄回復攻勢，希望連帶此駒也能及時回起，若交回贏馬水準，在此力足取勝。
珊翠絲
一百零三萬人周日上街反對修訂《逃犯條例》，政府仍決意今日向立法會大會提交草案二讀，民陣發起由今早十時起包圍立法會，昨晚已有大批人在立法會外草地聚集，包括立會行動已開始。立法會主席梁君彥昨以保安理由，取...
2019-06-12
美國總統特朗普說，已安排於本月底於日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會上，與中國國家主席習近平會談，商討中美貿易關係事宜，倘若峰會期間習近平不與他會晤，美方會向中國即時加徵額外關稅。 特朗普早前接受財經頻道CNBC訪問時表示，在G20峰會上一旦未能與習近平達成貿易協議，美國將對中國實施新一輪關稅措施，意味華府仍有可能對餘下三千億美元中國貨，加徵百分之二十五關稅。但他強調，自己與習近平關係良好，而中方亦希望能達成貿易協議，期望習近平參與會晤。 美國本月來多次表態，期待安排雙方元首會面，但北京方面一直未作確認。 中國外交部發言人耿爽六月十日回應道，已注意到美方多次公開表態，如...
2019-06-12
英國保守黨昨天正式展開黨魁之爭，黨魁選舉提名期結束，十名參選人獲足夠提名票，包括前外相約翰遜、外相侯俊偉、環境大臣高文浩，以及前脫歐事務大臣藍韜文，他們將於未來一周接受黨內國會議員投票，篩選至最後兩名候選人，再由保守黨員選出新領袖，預料下月底會有結果。 前外相約翰遜被視為英國下任首相大熱人選，支持度繼續大幅拋離其他對手，至今獲約六十名保守黨國會議員表態支持。 他在報章撰文，表示若當選黨魁接任首相，會推動稅制改革，早前又揚言拒絕向歐盟支付脫歐分手費，以嘗試爭取達成更好的協議。 另一熱門人選外相侯俊偉，正式展開競選活動。就業及退休保障大臣盧綺婷，及國防大臣莫佩琳都站台支持侯俊偉...
2019-06-12
皓朗山莊位於傳統豪宅地段九肚山，在曲折山路上全屬低密度豪宅群，項目四周被群山環抱，因地勢較高，可享清幽寧靜環境。是次走訪的洋房，實用面積2250方呎，坐擁逾千呎私人花園，外望享翠綠山巒，綠意盎然。 ...
2019-06-12
市場繼續炒作中美元首在G20會面，及美國可能減息的因素，美股杜指昨晚早段上升約117點報26180點，納指亦升63點報7886點。但踏入中段，杜指、納指齊轉跌。 美國總統特朗普連日向聯儲局發炮...
2019-06-12
周一歐洲國家盃外圍賽F組，西班牙主場3:0大勝瑞典，但門將迪基亞斯人獨憔悴，皆因連續三場分組賽正選位置被阿列沙巴拿加搶走。同時，有傳曼聯欲從馬德里體育會羅致奧比歷取代他，後者突然無人要，網民舉腳贊同。 狂牛憑沙治奧拉莫斯、艾華路莫拉達和奧耶沙巴爾各建一功，三蛋贈瑞典於歐國外F組四戰全勝高踞榜首。然而，迪基亞自一六年坐穩西班牙正選，但繼對上兩仗歐國外後，今仗再次屈居阿列沙巴拿加之下出任後備，助教摩蘭奴直言：「不是換代，我們是根據球員近況來決定正選，基柏（阿列沙巴拿加）在歐霸四強及決賽都有好表現。」 除了狂牛不要迪基亞，據報曼聯亦考慮以奧比歷取代他。消息指這名馬德里體育...
2019-06-12
哈日的藝術迷有好消息！K11商場正在舉行浮世繪調原畫展，邀得四位年輕浮世繪畫師，帶來融入現代流行元素的創意作品，讓人重新思考藝術與生活之息息相關。文：Nancy圖：褚樂琪 「浮世繪」乃日本傳統...
2019-06-12
近日賭王何鴻燊家族喜事特別多，繼四房超盈大肚待嫁、猷君求婚成功兼女友奚夢瑤大肚似層層；三房亦唔輸蝕，猷啟秘婚生女，連超蓮都終於爆新戀情，sweet爆公佈同內地男星竇驍蜜運中，唯獨大家姐超雲自從13年同...
2019-06-12
修訂逃犯條例爭議有擴大趨勢。隨著港府今日向立法會提交修例草案二讀，七所大專院校的學生會發起罷課，而教協會在周六舉行集思會，以籌備全港教師罷課行動，罷課風潮或會蔓延至中小學。在此緊張情勢下，辦學團體要與家長緊密聯繫，不讓中小學生參與罷課，更須防止他們參與激烈行動，避免觸犯法律，誤了一生。 七所大專院校的學生會開記招，發起在今天罷課，以抗議修例草案強闖立會。大學生已是成年人，應知道個人行為會帶來甚麼後果，但不論採取任何抗爭手法，都不要以身試法，否則被捕和受審，或斷送個人前途。 至於中小學，校方須做好應變，保持學校運作正常，令學生的學習不受影響。而家長把子女交託給學校，有合理期望...
2019-06-12
常說人類是慣性動物，會不斷重複一些行為，其中最明顯是若在同一事上有過成功經驗，便會沿用此模式，有可能是因為模式有真實效用，但有時可能只是因為「吉利」。姑勿論原因為何，若一個人行事時有意識地重複曾成功的模式，起碼代表他「在意」這件事。 第四場四班一二○○米泥地。論近績，「怪獸都市」只算是此場其中一匹機會馬，最終吸引筆者以牠作重心，其中一個原因是留意到牠今季有一套出擊模式，就是每逢在千四米練氣後，接戰若縮爭泥地千二米，都有好表現。至於上仗此駒在千四米又是放了三段落敗，到底是有心在草地出擊，還是為今仗鋪路，當然只有主理人自己才知。不過看此駒前仗跑泥地此程時，早段在黃俊胯下前速明顯...
2019-06-12