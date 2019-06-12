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﻿伊仁絮語——正時機鄭廄畢業馬

2019-06-12 列印
　　第一場「正時機」來港前曾勝膠沙地千四米，雖然在港六戰未上名，但其實均所負不遠，上仗大部分時間留守中游，走勢尚可。今仗初降至四班兼增程，即獲潘頓青睞，爭勝機會自然提升不少。同場只得「喜多樂」一駒領放，若「正時機」能把握早段，也許能助鄭俊偉畢業。

　　第二場「高瞻遠矚」連場演出都令人失望，但不少紐西蘭馬均能應付泥地，此駒勤跑之下，評分一減再減，走勢亦一再接近。早前角逐四班泥地千八，末段略有追勢，可見頗合腳法。今仗除了改動配備，更由莫雷拉策騎，若今次的場地有利放頭，威力更大。

Ian
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