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﻿馬場浮世繪——賀賢莫雷拉正處蜜月期

2019-06-13 列印
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　　賀賢與莫雷拉昨晚憑「星日名駒」攜手贏馬，翻查紀錄，此對騎練近期合作屢創佳績，繼早前的「威力名城」獲一冠一季後，上周三谷戰又有「赤火神龍」報捷，明顯正處蜜月期。

馬場浮世繪
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