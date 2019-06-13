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﻿馬場浮世繪——鄭俊偉憑公証福將達標

2019-06-13 列印
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　　鄭俊偉昨晚九駒上陣，非常大陣仗，結果憑「公証福將」贏得季內第十六場頭馬，終於達到馬會的及格要求。賽後練者蓮子蓉面口，趕到凱旋門與馬主互相道賀，並表示對達標只抱全力去做的心態！

馬場浮世繪
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