﻿莫雷拉起孖夠架勢

昨晚舉行今季最後一次全泥地夜賽，莫雷拉憑「架勢」及「星日名駒」贏馬，另外有亞季殿軍各一，最終成為騎師王。至於羅富全憑「星叻」及「黃金甲」報捷，是唯一起孖的練馬師。其餘鄭俊偉憑「公証福將」取得季內第十六場頭馬，正式達標。



莫雷拉昨晚憑「架勢」及「星日名駒」起孖，最終亦成為騎師王，騎者憑前駒食頭胡後說：「『架勢』今季連番拼搏都未能取勝，但陣上表現未算太差，而且狀態逐漸回勇，今仗跑贏馬途程，早段有快步速幫助，牠全程走來十分暢順，轉彎入直路即迅速上前，並且保持勁勢到底，能夠勝回一仗令我感到相當安慰。」



而「星日名駒」練者賀賢透露：「『星日名駒』身形較細小，質素不會很高，只值四班左右，季內牠跑過多場泥地賽雖未曾取勝，可是演出很穩定，今場排內檔兼由莫雷拉壓陣，加上大熱門馬起步失機，在形勢有利之下，終於打開勝利之門，之後應該會再跑一場才唞暑。」



此外，昨晚有三「星」贏馬，先是「長友之星」在李寶利胯下爆出三十倍冷W，練者何良指：「『長友之星』在季初因傷而推遲了上陣，今場頭馬可謂部署良久，因我一早知道牠擅跑泥地，而且跑法宜均速跟前，所以刻意配上李寶利，希望其硬功會有幫助，最終他的發揮也非常稱職，值得一讚。」



而之後贏馬的「勇福星」及「星叻」都是大熱門，前駒練者容天鵬說：「『勇福星』曾經有腳患，所以要長時間休息，幸好總算康復，今仗牠雖然初跑泥地千八米，但我並不擔心，皆因其腳法宜跑中長途，而且自從戴上眼罩後亦懂得集中精神競賽。」



「星叻」練者羅富全則表示：「陳嘉熙今仗策騎『星叻』的發揮仍有不足，雖然他在外國贏馬已經不少，但香港的競爭緊湊很多，所以要好好繼續督促他保持進步，至於此駒季內會否再戰，則要視乎賽後狀態如何。」



另一方面，鄭俊偉昨晚憑「公証福將」贏得今季第十六W，正式上岸，練者賽後說：「『公証福將』今仗報跑泥地，是預期應該會有快步速，適合其發揮後勁，實在牠經常都後追不俗，再者減分已多，因此賽前我也認為有取勝機會。」



此外，今季在泥地贏馬最多的田泰安，昨晚憑「豹子頭」延續良好數據，練者徐雨石則說：「『豹子頭』不宜貼欄跑，今仗佔得二疊好位，實在非常好彩。至於是否安排此駒遠征韓國，由於八月才接受報名，因此仍要從長計議。」



記者：文傑、亨利