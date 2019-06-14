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﻿馬場浮世繪——從化暑期開放予無設廄倉口

2019-06-14 列印
　　馬季於七月十四日收鑼後，馬匹晨課將至七月二十九日才全面恢復，在這兩個星期的空檔，沙田馬場的踱步圈和奧運馬房的沙地練習場，會先後率先開放，讓馬匹維持一直操練。

　　另外，馬會日前通知十三位沒有在從化設倉的練馬師，他們可以於七月十五日至八月二日期間，派遣廄內最多十二匹馬到從化馬場短暫操練，負責的馬伕及騎馬人亦可前往協助。至於會有幾多匹馬會在歇暑時到從化受訓，稍後有分曉。

馬場浮世繪
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