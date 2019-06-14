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﻿馬場浮世繪——七月份拍賣馬廿九號試跑

2019-06-14 列印
　　二○一九年度的七月份香港國際馬匹拍賣會，將於下月七日晚上在沙田馬場的天幕馬匹亮相圈舉行，屆時將有二十二匹兩歲馬推出供買家競投，這批兩歲馬將於本月二十九日早上在沙田馬場試跑，供持有有效馬匹進口許可證的準馬主、練馬師及副練馬師到場睇辦。

馬場浮世繪
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