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﻿馬場浮世繪——法國橡樹勝益分外圍大熱

2019-06-14 列印
　　馬會將於周日晚轉播在法國尚蒂伊馬場舉行的法國橡樹大賽。彼邦目前的外圍大熱門是由羅迪普訓練的「勝益分」，該駒兩歲時無出賽，踏入三歲則三戰全勝，其中一場贏一級賽聖雅麗莉錦標，目前被列為二點二五倍。

　　至於盧傑馬房的兩駒「當其時」和「繁光閃照」，目前分屬六倍次熱和九倍第三熱門，戴圖理的座騎「賦權」暫為十三倍冷門。

馬場浮世繪
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