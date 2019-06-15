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﻿馬場浮世繪——羅理雅下月尾復出

2019-06-15 列印
　　騎師羅理雅去年四月因為賣貼士，被馬會重罰停牌十五個月，而在下月二十五日其停賽期便屆滿，昨晨見騎者在悉尼玫瑰崗馬場恢復操馬並參加試閘。雖然羅理雅稍後會在悉尼復出，但他表示復出後會以墨爾本為基地。

　　至於羅理雅的兒子金寶，目前正在維多利亞接受見習騎師訓練，未來數月將策騎參加試閘，取得及格後便會出賽。

馬場浮世繪
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