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﻿馬場浮世繪——波健士季尾來港客串

2019-06-15 列印
　　牌照委員會昨晨同意向二十六歲巴西騎師波健士發給訪港騎師牌照，有效期由二○一九年七月一日至七月十四日，首尾兩天包括在內。這項安排旨在讓馬主及練馬師於本年度馬季最後五個賽馬日有更多騎師選擇。

馬場浮世繪
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