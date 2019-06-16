﻿勝在有方——翠湖飛鷹後上出冷

「翠湖飛鷹」今季一出即爆出半冷W，能以快末段後上氣走當銳之「電子大師」，而後駒早前可在三班入位，可見水準甚佳，至少值四班中上級。再出轉到田草千二，遇上步速和場地不利追，細馬負重竟能以終極時速22秒44衝近超級馬「美麗滿載」，而一齊拋離當時甚準之「紅駿之星」和其後加添兩W之「非凡品味」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。最勁是隔四星期再出，轉到千四米，遇上不利追之慢步速，仍能以全場第二快末段追得第五名，確認屬四歲虛分PPG精英。今隔四個半月再出，五月初缺課後早前試泥閘有追勢，體力和評分消耗較少，今次排檔轉佳應可後上出冷。



「勝利威龍」上仗之亞軍雖然一步不蝕，但締速甚快，難怪蝕位較多之蹄下敗將「牛角仔」再出也差點贏質優馬「金鎗六十」，屬強組亞軍。隔四星期再出，可像同父馬「遨遊戰士」般打疊好。「魅影揚飛」季中表現跟「友瑩囍」同屬三班中級馬，但今次休息期較長，體力和評分相對有利，檔佳可爭冷Q腳。



方駿暉