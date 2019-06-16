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﻿翠絲過兩關——聰明導彈擔當變倍器

2019-06-16 列印
　　第二場「跑得威」早在落班前已惹起筆者關注，並決定甫落五班即追捧。上回牠初降五班，鞍上人仍是巫顯東，雖然票數較之前強勁，但筆者對其戰意頗有疑問，結果只得第五名。今次改配杜美爾，令人感到強烈出擊意欲，並且有運排一檔，可先慳位待直路後上一攻而破，贏面不俗。

　　另一方面，蘇偉賢馬房今日派出多駒互相配合，相信第九場「聰明導彈」應是充當變倍角色。此駒上次放棄一貫的後追跑法，改為跟前也拼入Q，效果不俗。今次縮回千二米，對手不及千四米強橫，應可勝回一仗。

珊翠絲
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