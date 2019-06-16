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﻿伊仁絮語——熱血鬥士增程必合

2019-06-16 列印
　　第二場「威水武士」周歲價高達六十五萬澳元，奈何來港後七戰未上名，但牠四月時曾跑四班泥地一哩得第五，該役能擊敗最近取勝的「架勢」，只負於能在三班上名的「八太子」，表現甚佳。上仗降班縮程跑千二米，末段後追力強，表現較前進步。今強配莫雷拉兼增程，無疑更為適合，大摩矢志爭奪冠軍殊榮，戰意毫無疑問。

　　第四場「熱血鬥士」來港後三戰皆有瞄頭，首兩個回合走來頗稚嫩，但能交出強橫後勁，分別追近頭馬「大眾歡呼 」及「美麗掌聲」，可見底質不俗。上次增程跑千四兼排十四檔，早段居於後列，末段移至外圍衝刺，再次展現凌厲追勢，更交出全組最快的末段時間，表現再進一步。查此駒的血統具有長力，今初跑一哩必可應付，值得留意。

Ian
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