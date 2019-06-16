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﻿重點出擊——跑得威馬膽之選

2019-06-16 列印
　　今次列陣第二場的「跑得威」，筆者早在總場次588已作推介，當時推測沈集成與巫顯東這對師徒組合應可攜手破悶局，卻萬料不到馬兒由外檔起步，出閘後隨即力騎跟前，沿途於二疊與一向快開的「埼豐」鬥燒，看該役五匹前置馬皆大敗，不問可知定是賽事步速太快。

　　之後一仗「跑得威」改配吳嘉晉，求減分落班的心意非常明顯。至於上仗復配巫顯東，該賽早段步速偏慢，此駒沿途在後本已不利，直路再抄大外疊蝕位無數，而與牠同樣留後蝕步速的「中華壹號」，直路貼近內欄走較佳場地衝入Q，接戰也可再上名，倘若當時兩駒的走位對調，不知效果如何呢？

　　今次巧遇巫顯東停賽，「跑得威」改配手風正順的杜美爾，騎練上周剛憑「開心日子」共進凱旋門，今次馬兒幸運地抽黃金一檔起步，馬膽不作他想！

安西教練
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