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馬場浮世繪——處理政治抗議失當馬會道歉

2019-06-18 列印
  昨日有一名馬會兼職攝影師在賽事期間舉牌抗議「反送中」，結果遭到馬會保安不適當對待，對於有關的處理手法，馬會昨日發聲明，指馬會保安及誠信審查總監蒲汝傑將會向當事人致歉，鑒於當時部分馬迷對該示威人士的行動表達強烈不滿，保安人員對該並未影響賽事運作及人身安全的非暴力抗議，採取了不恰當的回應及處理。

  蒲汝傑總監將與該名兼職攝影師會面，親身表達歉意，並已提醒保安人員在處理示威時所須的敏感度。

馬場浮世繪

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