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馬場浮世繪——被貶肯塔基頭馬復出即中伏

2019-06-18 列印
  在上月初肯塔基大賽率先衝過終點，可是卻因為途中阻及他駒，被貶至第十七名的Maximum Security，於香港時間昨晨在蒙馬夫馬場復出，角逐泥地千七米一級賽Woodford Reserve錦標，並被捧成一點零五倍一面倒大熱門。雖然牠起步失機，但很快便恢復走勢，並且貼欄領放，可是入直路後未能進一步加速，結果被全程守在第二位King For A Day在最後一百米越過，只能跑第二過終點。Maximum Security下月二十日將在同一馬場舉行的一級賽赫斯高邀請賽上陣，且看能否收復前失。



馬場浮世繪

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