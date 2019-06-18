全球匯合彩池陸續有來

本周中跑馬地馬場沒有夜馬，但馬迷依然不愁寂寞，因為由今晚開始的連續五晚，香港賽馬會將首次越洋轉播英國皇家雅士谷賽期全部賽事，令馬迷有機會欣賞整個賽期所有賽事，其中包括八場國際一級賽及八場二級賽，而且馬會更與雅士谷和Totepool合作，開辦「雅士谷全球匯合彩池」，為海外與香港顧客提供優質投注選擇。



馬會轉播英國皇家雅士谷賽期賽事，已有多年歷史，但是轉播整個賽期五天賽事則屬首次，另外在「雅士谷全球匯合彩池」之下，賽期內來自英國、澳洲、紐西蘭及美加等匯合彩池夥伴的注碼，將直接或間接匯入香港彩池，成為一個全球大彩池，於是所有彩池賠率都會劃一，部分投注人士過往利用不同地方彩池賠率而作出「對沖」投注情況將不再復見，彩池賠率更穩定。



對於開辦「全球匯合彩池」，馬會行政總裁應家柏說：「畢竟今次是首次舉行，我們預計較去年轉播皇家雅士谷賽期時，單日投注將上升百分之三十左右，另外對於一些國際重要大賽，遇上投注額不太高時，可以藉舉辦『全球匯合彩池』，拓展更多業務，如果今次順利舉行成功，不排除來季的英國冠軍賽馬日，又或杜拜世界盃賽馬日等，再次推出全球匯合彩池，令所有顧客受惠。」



今日皇家雅士谷賽期首天賽事，便會舉行三場國際一級賽，其中編為頭場的女皇安妮錦標，乃英國全年最重要的一哩賽之一，過去不少如「金剛威」和「范高爾」的最頂級名駒都曾贏出此賽，今屆賽事出馬十六匹，肯定十分精采，另外第三場的皇席錦標亦雲集目前歐洲最佳短途馬。



至於明日次天賽事重頭戲威爾斯親王錦標，更被認為是整個賽事最重要大賽，暫時十一匹馬報名參賽，七駒曾勝出一級賽，包括去年在凱旋門大賽僅負得亞軍的「海都名門」，馬迷不容錯過。



特約記者：文傑



