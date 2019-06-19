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﻿馬場浮世繪——沈拿努力堅守崗位

2019-06-19 列印
  當大部分公司騎師都趁周中沒有賽事，離境出外度假時，沈拿依然堅守崗位，每朝到場操馬，他笑言自己季內兩度養傷，大半季時間都是被逼放假，所以現在即使有空檔，自己仍樂於努力工作，何況自己上周日才憑「佳運來」取得傷瘉復出後首場頭馬，所以現在更要全程投入，務求收鑼前盡量數胡。

  沈拿更透露，在下月中收鑼之後，自己預計只回祖家意大利兩至三星期，然後會在八月初回港，盡早為下季備戰。

馬場浮世繪
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