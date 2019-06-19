﻿馬場浮世繪——沈拿努力堅守崗位

沈拿更透露，在下月中收鑼之後，自己預計只回祖家意大利兩至三星期，然後會在八月初回港，盡早為下季備戰。
馬場浮世繪
政府強推修訂《逃犯條例》觸發社會大反彈，過去兩個周日先後有一百萬人和二百萬人大遊行，特首林鄭月娥昨日終於親身向每一位市民「真誠道歉」，並表明至明年七月本屆立法會完結前都不會重啟修例工作，但她始終沒有使...
2019-06-19
四川宜賓市十七日晚發生六級地震，國家應急管理部表示，截至十八日下午四時，死亡人數增至十三人，二百人受傷。四川感受到震感，室內吊燈搖晃，有房屋出現裂縫和倒塌。部份電力設施及道路受損，武警須徒步到達災區救援。 宜賓市人民政府新聞辦公室表示，截至十八日早上九時二十分，逾十萬人受災，地震造成七十三間房屋倒塌，逾萬間房屋損壞，四千二百多人需集中安置。地震造成部份房屋、道路、電力、通訊等基礎設施受損，多班鐵路列車停駛，武警需徒步到達災區救援。 市區內多處建築物受損，有市民在睡夢中驚醒，抱着被子慌忙衝出屋外逃難，有人甚至街上席地而睡。另有救援人員到場派發食物及水。 四川省宜賓市十七日深夜...
2019-06-19
美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）以防務為由，宣佈向中東增派一千名美軍。 沙納漢發表聲明表示，近期由伊朗發動的襲擊，證明早前的情報可信，伊朗威脅到美方利益。但他指，美方不尋求與伊朗衝突，該次部署，是為應對中東地區來自空陸海的威脅，確保區域內美軍的安全，維護國家的利益。與此同時，美國國務卿蓬佩奧正與歐亞國家領袖密切溝通，勸說他們，伊朗是最近阿曼灣運油輪遇襲案的幕後黑手。 中東自上月以來，先後有六艘運油輪遇襲，最新一宗在上周四（十三日）發生。美方指是伊朗所為，但伊朗否認。伊朗原子能機構發言人十七日更發表聲明，稱當局已將濃縮鈾的產量提高四倍，相信在十日內就能超...
2019-06-19
九龍塘部份屋苑擁有名校網優勢，吸引有經濟能力的家庭客前來覓盤，而近期區內交投主要集中於廣播道的住宅，例如樓齡8年的尚御，新錄得地下連花園單位易手，連2個車位造價3550萬。 美聯物業高級客戶經...
2019-06-19
美國總統特朗普在社交網站Twitter發言，指跟中國國家主席習近平進行了一次很好的對話，兩人會在下周舉行的二十國集團峰會(G20)會談，消息鼓舞投資者信心，再加上美國聯儲局昨晚議息，及歐洲央行亦表示有...
2019-06-19
阿根廷在美洲國家盃首仗0:2不敵哥倫比亞，目前在B組敬陪末席。為求保住出線希望，明早在巴西比路賀利桑特迎戰巴拉圭不容有失，加上對手已經近九場所有賽事只有一場勝仗，料眾志成城的阿根廷可以乘機打開勝利之門，不妨取讓球主客和讓一球前者「主勝」。（Now650台、Now E明早8:30直播） 首仗出師不利的阿根廷，不但淨吞哥倫比亞兩蛋，現時更以零分排在B組包尾，不過教練史卡朗尼未有灰心，更激勵球隊要打出水準︰「我希望帶領阿根廷贏取美洲國家盃，然後光榮引退。我相信麾下球員都配得上這件國家隊球衣，雖然前往決賽的路徑荊棘滿途，但己隊都會盡全力完成目標。」 美斯誓言破入球荒 即使潘...
2019-06-19
奧迪為慶祝成立一百一十周年，近月以優惠價推出不同系列新車，最新出場是Q7 45TFSI七座版，免費加送價值逾十萬元Premium Package，買家可享優惠價加配Black Edition特別配飾。...
2019-06-19
名媛諸葛紫岐（Marie）與Neway太子爺薛嘉麟（Ernie）結婚7年，13年為老公誕下現年5歲嘅長子薛華韜（Arthur）後，今年4月尾突開心報喜，宣佈已於加拿大誕下細仔Andersen，並已帶B...
2019-06-19
港人四次大遊行，反對特區政府強推修訂《逃犯條例》，群情洶湧。特首林鄭月娥昨天終於現身，對修例引起社會矛盾、紛爭和焦慮，親口向港人致歉。以目前的社會情緒，許多市民未必會「收貨」，政府唯有以實際表現，挽回公眾信心，往後推行任何政策，切忌一意孤行，必須虛心聆聽各界聲音，並要易地而處，從市民的角度出發，思考自己處事是否有錯。 特區政府經此一役，必須作出深刻的檢討，繼而調整工作重點，如無必要，日後盡量減少強推敏感的施政議題，要給市民看得到的改變，好讓社會元氣慢慢恢復。 其實，香港面對眾多的民生問題，全部都不易解決，例如土地不足、置業困難、人口老化、年輕人出路等等，一張長長的清單，每一...
2019-06-19
當大部分公司騎師都趁周中沒有賽事，離境出外度假時，沈拿依然堅守崗位，每朝到場操馬，他笑言自己季內兩度養傷，大半季時間都是被逼放假，所以現在即使有空檔，自己仍樂於努力工作，何況自己上周日才憑「佳運來」取得傷瘉復出後首場頭馬，所以現在更要全程投入，務求收鑼前盡量數胡。 沈拿更透露，在下月中收鑼之後，自己預計只回祖家意大利兩至三星期，然後會在八月初回港，盡早為下季備戰。 馬場浮世繪
2019-06-19