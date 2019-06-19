﻿開心好玩可連捷

本周中沒有賽事，多位騎練於周日賽事完畢後便離港度假，而騎師利敬國則選擇在昨晨策馬試閘完畢後才啟程，他表示能夠抽空休息固然是好，但始終馬季尚未結束，現階段仍要努力工作，盡力爭取好成績。周日沙田賽事，暫時他卜定策騎七駒出賽，他表示對新勝而臨的「開心好玩」，與及近期演出水準穩定的「奔雷」的機會最感樂觀。



沈廄「開心好玩」今季初因兩側肌腱發炎而休息了數月，在上月才作季內首次出賽，在跑過一場熱身後，此駒上場在田草千四米以佳速一放到底，爆出六十六倍大冷贏馬。相隔三星期「開心好玩」再跑同程，利敬國認為牠有力再捷，他說：「上場我夥拍『開心好玩』出賽之前，對其可謂一無所知，可是在陣上馬兒表現有前有後，表現之佳令我相當意外。上周我再策騎牠試泥閘，仍能快時間僅負跑第二，反映馬兒已經重上正軌，目前狀態令我相當滿意，今次再跑千四米，較上場只多負六磅，有足夠條件取得連捷。」



奔雷勝在體力充沛



羅廄「奔雷」前仗在利敬國胯下贏出在港首場頭馬，贏馬加分之後，上場再跑同程後上跑第三，今次越級挑戰國際三級賽精英盃，利敬國分析其機會時說：「以『奔雷』最近兩場的走勢看，此駒已準備好增程出戰，雖然今仗面對的對手較之前遇到的強得多，但牠今仗只負一一三磅上陣，最重要的是牠季內只出出賽過八次，目前體力充沛，狀態依然良好。我認為牠只要臨場跑回本身水準，有力左右大局。如果能夠為我帶來在港首場級際賽勝利，當然最好不過。



至於利敬國周日其餘五匹座騎，則計為沈廄「四季旺」、摩廐「水火風」、呂廄「快樂歡騰」、何廄「君臨大地」和方廐「自由旺」。



特約記者：文傑



