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﻿鍊金手記——全年跑馬指日可待

2019-06-19 列印
  今季賽事將於七月中煞科，馬會剛公佈下季賽期，新馬季將於九月一日開鑼，換言之只有個半月的唞暑期，對比以往六月中煞科直至九月中重開戰線，現時暑期只剩以往一半。

　　現時既有從化操練設施，而大圈及內圈亦於煞科後一兩周便告從開，事實上馬匹操練已屬全年無休。面對愈來愈短的暑期，作為馬迷，縮短餓馬時間當然無任歡迎；反而作為馬評人，經歷一季勞碌僅換來六周空檔，只能作短暫休息，轉眼間又要為新季準備了。

　　目前暑期其實已差不多名存實亡，筆者預期，只要行政當局放行，傳聞多時的全年賽馬或可於數季內實現。

燈神

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