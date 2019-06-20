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﻿馬場浮世繪——匯合彩池投注額理想

2019-06-20 列印
  一連五日的英國皇家雅士谷賽期，已於香港時間前晚開始展開，香港馬會特別開辦「全球匯合彩池」，將來自馬會匯合彩池伙伴的注碼，匯入香港彩池之內，結果前日首天賽事投注額相當理想，六場賽事投注額為二億二千三百多萬港元，跟去年同日的一億六千三百多萬元比較，急升百分之三十七，如果之後四日賽事投注額持續，整個賽期投注額勢將超過十億港元，相當驚人。

馬場浮世繪
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