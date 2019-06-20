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﻿馬場浮世繪——柏葛出席銅像揭幕儀式

2019-06-20 列印
  為了表揚已退休騎師柏葛對英國賽馬所作出的貢獻，有「英國之寶」稱號的他日前特別到英國雅士谷馬場，為一個跟他身型一模一樣的銅像，進行揭幕儀式。而最特別是柏葛先後九次策馬贏出葉森打吡，有關當局特別委託專人鑄造九個銅像，並將放在國內九個馬場，首個於月初葉森馬場揭幕，雅士谷馬場則是第二個，其餘七個將在稍後時間陸續揭幕。

馬場浮世繪
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