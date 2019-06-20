馬場浮世繪
馬場浮世繪——柏葛出席銅像揭幕儀式
馬場浮世繪
反修例後遺症 立法會半癱瘓
特區政府暫緩修訂《逃犯條例》，泛民決不收貨，行政立法關係空前惡劣，昨天建制派不滿泛民只談修例，讓立法會大會流會。立法會主席梁君彥亦主動要求政府，不要在休會前提交具爭議的《國歌法草案》二讀，獲政府同意。...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美貿戰無付出代價 特朗普 稱重建了中國
中國國家主席習近平表示，願意與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。但出席競選連任活動的特朗普則指，美國並未為貿易戰付出代價，指在接下來的兩個元首會晤，要不與中國達成一個很好以及公平的協議，要不就是無協議。 日前中央電視台報道，中國國家主席習近平表示，願與特朗普在二十國集團領導人大阪峰會期間舉行會晤，就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。習近平強調，在經貿問題上，雙方應通過平等對話解決問題，關鍵是要照顧彼此的合理關切。他指，中方也希望美方公平對待中國企業，並同意兩國經貿團隊就如何解決分歧保持溝通。 特朗普在宣佈競選連任時，亦...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
指票投民主黨將毀美國夢 特朗普宣佈競逐連任
美國總統特朗普周二在佛羅里達州奧蘭多市舉行誓師大會，正式開始競選活動，在二○二○年大選中爭取連任。他向在場最少二萬名支持者發表長達一小時二十分鐘的演說，強調會再一次令美國偉大，並誇耀過去兩年多的政績，指美國的經濟現況是全世界妒忌的。他又主動發出警告，指反對派民主黨中人想「摧毀」國家，而他們是不能得逞的。他指出，明年投票給民主黨，就是投票給激進社會主義，將會摧毀美國夢。 誓師大會在奧蘭多市的安利中心內舉行。副總統彭斯首先出場，稱美國需要特朗普多四年，又指特朗普在保護美墨邊境上，作出史無前例的投資。 特朗普的競選口號，由四年前的「令美國再次強大」，改為「令美國保持強大」。他與第...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
嵐岸三房1118萬易手
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐區域經理胡佩碧表示，馬鞍山嵐岸1座低層C室，面積805方呎，三房間隔，望海景，獲買家以1118萬承接，呎價13888元。據了解，原業主於07年以...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
鮑威爾懶理特朗普威嚇 儲局按兵 經濟弱始減息
美國聯儲局昨晚結束一連兩日的議息，公開市場委員會凌晨二時宣佈議息結果，聯邦基金利率維持在2.25厘至2.50厘區間不變，符合市場預期。 聯儲局議息聲明中，把對美國經濟活動的評語，由之前的「穩固」，降級...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
中前場連線 烏圭殺戮「日」
烏拉圭今屆美洲國家盃有一班中場後起之秀擔大旗，尤其賓坦古亞首仗表現出色。周四C組次輪對剛逢大敗的日本，此子勢率一眾後輩支援鋒線雙煞蘇亞雷斯和卡雲尼，領軍再下一城提早出線，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now650台周五早上7:00直播） 首戰4:0大勝厄瓜多爾，烏拉圭進攻火力強大。除了一對前鋒蘇亞雷斯和卡雲尼有士哥外，效力祖雲達斯的中場賓坦古亞一樣有突出表現，全場有八成七傳球成功率等，證明國家隊後起之秀非池中物。 賓坦古亞新發電機 雖然馬泰斯雲仙奴已因右大腿受傷退隊，幸好烏拉圭還有盧卡斯托拉拿或費達歷高華維迪可頂替空缺，協助賓坦古亞的中場組織工作，整體實力依然有保證...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
高性價比 718 Cayman GTS強裝出擊
很多人都知，當保時捷每個車系快將轉款前，都會推出GTS版本，今次試駕的718 Cayman GTS（編號981.2）相信不會例外。不過GTS版最強賣點是大部份強化裝備和專用配飾都是標準配置，不用額外收...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
補拍《法證IV》 湯洛雯執心穎二灘狂NG 朱晨麗被cut戲成終極受害者
一個黃心穎搞到TVB叫晒救命，重頭劇《法證先鋒IV》要斥巨資補拍。湯洛雯(靚湯)臨危頂替心穎上陣。重拍第5日，記者直擊靚湯拍劇狂食螺絲，好彩對手黃浩然及李施嬅無詐型，只求盡快完成唔好再節外生枝。最慘朱...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——立會被震散 人人受累
政府修訂《逃犯條例》難產，後遺症即時出現。昨天泛民議員因不滿特首拒絕撤回修例草案，在工務小組審議理大校園擴建撥款申請時，投下棄權票或反對票，幸而最後獲足夠票數通過，否則政治紛爭波及民生事項，實屬不幸。 一場修例風波，政府與泛民的關係陷入谷低，泛民想方設法，追究政府的責任，行政立法關係空前惡劣。政府即時面對的窘局，是本年度立法會將於下月十日結束，但有待議員審議的法案和撥款申請仍堆積如山。 其實，多年來待立法會審議、批准的項目「大塞車」，已是司空見慣。林鄭月娥上任特首之後，雙方同意採取「先易後難，民生行先」原則，把爭議性大的項目押後，盡量通過民生項目，避免阻塞，一度加快了審批的...
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——匯合彩池投注額理想
一連五日的英國皇家雅士谷賽期，已於香港時間前晚開始展開，香港馬會特別開辦「全球匯合彩池」，將來自馬會匯合彩池伙伴的注碼，匯入香港彩池之內，結果前日首天賽事投注額相當理想，六場賽事投注額為二億二千三百多萬港元，跟去年同日的一億六千三百多萬元比較，急升百分之三十七，如果之後四日賽事投注額持續，整個賽期投注額勢將超過十億港元，相當驚人。 馬場浮世繪
2019-06-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6