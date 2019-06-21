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﻿馬場浮世繪——七月拍賣馬昨晨亮相

2019-06-21 列印
　　於七月五日晚「香港國際馬匹拍賣會（七月）」供投的廿二匹馬兒中，編號十九的拍賣馬已經宣告「下架」。今次拍賣馬中，有四匹歐洲馬本在今年三月的拍賣會上出售，卻因成長需時，故延至在今次拍賣會上才出售。至於餘下來的十七駒，昨晨馬會安排牠們到一千米起步點供傳媒拍照查詢。今次成本價最高的是現年三歲的二十號馬，跟「喜佳龍」和「真先生」同屬父系Dark Angel。

馬場浮世繪
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