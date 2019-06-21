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﻿馬場浮世繪——戴霑善望於雅士谷初贏G1

2019-06-21 列印
　　皇家雅士谷賽期的最後一天，周六晚上演重頭戲鑽禧錦標。在這場千二米一級賽中，戴霑善旗下的「軍威盛」上仗於五月份在約克攻下同程二級賽約克公爵錦標，較受注目，戴霑善表示：「『軍威盛』有資格成為熱門，如果獲勝，將為我帶來皇家雅士谷賽期首捷，亦是我歷來首項一級賽冠軍。」

馬場浮世繪
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