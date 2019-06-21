﻿嫡愛摯寶要開齋

莫雷拉近來持續強勢，於剛周日賽事連中三元後，已連續八次賽事贏到頭馬。本周日的十場沙田賽事，莫雷拉繼續手握重兵，屆時連場數胡並不出奇。雷神賽前坦言極希望可於馬季收鑼前，全力贏到更多頭馬，至於今戰的九匹座騎中，他對「嫡愛摯寶」和「多多」的爭勝機會最感樂觀。



「嫡愛摯寶」季內十戰未嘗一勝，卻先後五度跑第二名，表現十分穩定，這匹蔡廄馬今次增程跑千六米，莫雷拉認為有可爭之道。



「縱使『嫡愛摯寶』至今仍未贏過頭馬，但牠的表現無疑十分穩定，即使落敗亦所負不遠，而且勝在跑法甚機動，無論早段擺在前列，抑或留前鬥後，均可以發揮得好。上場牠曾一度出頭，卻在終點前被突如其來的『駿王』越過，敗得不值，趁着勇態保持，今次嘗試增程出戰，我會全力為牠帶來突破成績。『嫡愛摯寶』今次負輕磅及排在一檔起步，亦有利其用最佳跑法迎敵，希望牠屆時可擊敗所有對手，贏得在港首場勝仗。」莫雷拉說。



多多翻步慢增程合



「多多」上場初跑千八米即能後上取得第三名，周日進一步增程跑二千米長途賽，雷神分析︰「『多多』剛戰早段翻步依然甚慢，所以我在中段已要催策，可是牠要入到直路後才可逐步增速，雖然追回多個馬位，卻是為時太晚。以其該役走勢推斷，今仗跑二千米屬合適部署，而且對手中，具此程賽績者並不算太多。『多多』今次負輕磅及抽得有利四檔，可望表現持續進步，甚至贏馬而回。」



最後，莫雷拉指「翠龍」近期除於皇太后紀念盃一役，因未能適應跑大長途賽而表現較差，其餘賽事的表現都十分準繩，今次列陣於三級賽爭精英碟，千八米屬其射程，當又有機會走入前列，倘若奪標就最好不過。



特約記者︰文傑