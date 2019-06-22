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﻿馬場浮世繪——黃俊復出日期未定

2019-06-22 列印
  見習騎師黃俊在五月二十九日沙田晨課期間，因一宗墮馬意外而受傷，他其後被送往威爾斯親王醫院就醫。意外中，黃俊的胸部、背部及頭部均有受傷，以及出現骨裂情況。黃俊已於昨日出院，並返回見習騎師宿舍休養，以及繼續接受物理治療及復康療程。香港賽馬會首席醫療主任一直跟進黃俊的療程及康復進度，惟現階段暫未確定他何時可以恢復策騎。

馬場浮世繪
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