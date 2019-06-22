﻿銀紙翡翠綠博起孖

明日沙田安排了十場賽事，郭能僅獲四匹座騎，不過卻是貴精不貴多，其中一對苗廐馬「銀紙」和「翡翠綠」均有好賽績支持，今次分途於合適路程出戰，郭能表示希望兩駒都可交出成績，若能順利起孖而回就更美滿。



灰馬「銀紙」今季健康回穩，即使在三個多月前才復出上陣，但至今四戰全數跑入三甲，包括前仗由郭能策騎擊敗「宜春之星」贏馬，明日此駒續配郭能再跑贏馬的千二米，騎者認為爭勝機會樂觀：「前仗『銀紙』排在大外檔起步，難免要全程走外疊，可是直路上衝刺甚勁，終點前百多米透出後便奠定勝局，勝來姿態相當出色。上場再跑牠雖然只跑第三，但當時是初次升三班，首次面對更強對手，能夠跑第三已算不差。今次『銀紙』初跑千四米，雖然會有點難度，但以其近仗的走勢推斷，此程理應可以勝任，加上今次同場有快馬前領，預期步速正常，此駒可期在最有利的形勢下，爭取最佳成績。」



另外一匹灰馬「翡翠綠」上場在郭能胯下大熱倒灶，不過騎者強調不應因上仗表現而輕視其今場機會：「『翡翠綠』當時排大外檔，形勢不利，但最終只落後再出仍上名的『活力飛彈』四個馬位，而且賽後更被發現氣管有痰，其當時表現絕對不能反映真正實力。相隔個多月後，『翡翠綠』已完全回復健康，早前彈草閘及試泥閘均有良好走勢，今次轉戰曾上名的千四米，肯定是有備而臨，希望能夠收復上仗之失。」



最後，郭能認為「金剛秀」過往在沙田草地賽事演出平平，但上場在千二米卻後追不俗，表現較預期好，今仗再跑同程，只要再次發揮出水準，有望追入一席。



特約記者：郭能