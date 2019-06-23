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﻿勝在有方——奔雷方興未艾

2019-06-23 列印
　　「奔雷」最近戴上交叉鼻箍後打疊四仗不勝有位，於田草千二以終極時速22秒06克服慢步速劣勢衝上，跟賺盡之「團結精神」串Q而氣走「友瑩囍」，此兩駒其後均可再勝，水準甚高。前仗上到二班少負十九磅，再以終極時速衝贏，末段追勢遠比季軍馬「百步穿雲」好，以後駒再出跑千四差點補中計，屬出色頭馬。本身剛戰排檔外移，早段被逼留得較後，彎位移出大外疊，仍能以全場最快末段22秒4衝得接近之季軍，準繩中見進步。四歲英國自購馬方興未艾，看外地一再在千四跑得好，應有足夠長力。今次跑三級賽少負十三磅，遇多數已見盡之馬，出馬少有利後上，可望憑竄勁銳勢衝贏。

　　「皇龍大將」雖七歲，但近期表現仍勁，剛戰稍休復出能氣走實力指標「美麗滿載」，重戴眼罩威力不減。今屬休後次仗，對手非強，可第三度在千四入三甲。「紅衣優駿」季中可在千四跟「以奇用兵」串Q而氣走其後一再跑得好之「大籐王」，仍有一班中級分量，經一輪回氣後最近泥閘走勢不差，稍休個半月而負磅適中，半冷配腳。

方駿暉
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