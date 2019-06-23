﻿翠絲過兩關——鑽飾明駝春風得意

第十場「鑽飾明駝」亦是蘇狄雄的座騎，筆者並非刻意追人。此駒在港唯一上名在千四米，近仗縮程根本沒有根據，再者角逐谷草也可能不合腳法，敗績不可作準。今次回師千四米，只要跑出入圍時水準，穩入前列。
珊翠絲
特區政府暫緩修訂《逃犯條例》，大專學界拒收貨，昨天發起包圍政總，數千名示威者先後包圍政總、立法會、警總、稅務大樓、入境事務大樓、金鐘政府合署等六個政府重要辦公地點，逼使多個部門提早關門。其中大批示威者...
2019-06-22
國家主席習近平結束國事訪問朝鮮，昨日下午乘坐專機啟程回國。朝中社報道，習近平與北韓領袖金正恩前日在平壤錦繡山迎賓館舉行會談，習近平表示，中方願意為北韓提供解決自身安全和發展事宜的幫助，在無核化談判中，對北韓要求美國放寬經濟制裁表示支持。 金正恩則表示，近一年來朝鮮採取了緩解局勢緊張的措施，但沒有獲得有美國的積極回應，指這並非他願意看到的結果。他強調，朝鮮將耐心地堅持與有關國家對話，解決彼此關切問題，從而使半島問題取得成果。 習近平與金正恩在會談中一致認為，進一步發展中朝關係，有利實現地區和平穩定。中朝雙方未來將積極努力加強兩黨和兩國之間的戰略溝通，增進相互理解與信任，保持高...
2019-06-22
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普原本批准空襲伊朗境內目標，以對伊朗進行報復。報道引述高層官員表示，美國國土安全部官員和國會領袖在白宮商討後，軍方以及外交官員原本計劃最遲於二十日晚七時三十分發動空襲，轟炸無線電雷達站和火箭發射裝置等一系列軍事設施，當時執行任務的戰機已升空，但計劃忽然被叫停。 報道又指，未知特朗普是臨時改變主意，抑或因為後勤或戰略問題，忽然叫停計劃。白宮及國防部拒絕回應事件。 伊朗革命衞隊於二十日擊落一架美軍「全球鷹」無人偵察機，並聲稱事發時無人機進入了伊朗南部領空。不過，美國軍方表示，無人機當時是在霍爾木茲海峽的國際水域上空飛行，並強調，出事區域內近日發生...
2019-06-22
屯門掃管笏近期接連有多個新盤推出，其中永泰旗下的OMA OMA日前突擊開價，首批98伙包括一房及兩房戶，全部單位均低於600萬，一房最平399.88萬入場。 永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖...
2019-06-22
繼滙豐銀行宣佈取消「個人綜合理財戶口」最低理財總值要求及低額結存服務費，中銀香港（2388）亦跟隨全面取消個人綜合理財及一般帳戶服務費，相關改動將由8月1日起生效。 將於8月1日生效 中銀表示由8月1日起，全面取消個人綜合理財及一般帳戶服務費，其中「中銀理財」、「智盈理財」及「智盈理財」將分別取消綜合理財總值低於100萬元、20萬元及1萬元的服務月費，相關費用分別為280元、120元及60元。此外，港幣儲蓄和往來帳戶則取消每月綜合平均結餘低於5000元的60元服務月費，同時取消港幣活期儲蓄帳戶於分行櫃枱提款及轉帳的交易收費（現時每項交易費用為20元），以及取消相應的...
2019-06-22
巴西射手加比爾捷西斯去夏世界盃留下零士哥紀錄後，在曼城的仕途亦急轉直下，今屆美洲國家盃亦失去正選。不過，森巴隊長丹尼爾就以積極態度勉勵他，更以身作則以三十六歲高齡穩居正選。在前輩身教下，捷西斯勢領軍於今晚美洲盃A組尾輪主場大勝秘魯以首名晉級，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。（Now650台、Now E周日凌晨3:00直播） 加比爾捷西斯前季於曼城大放異采，去年更正選出戰俄羅斯世界盃，惟五仗以來零入球，連累巴西在八強出局，此後他在國家隊及藍月皆淪為後備，儘管他在美洲國家盃開鑼前兩場友賽復任正選兼入三球，惟頭兩輪又被羅拔圖法明奴搶去正選席位。淪為副手後，捷西斯坦言留下心...
2019-06-22
行政人員上班服既要端莊，又不能太沉悶，英國時裝品牌Hobbs主攻OL及行政人員，設計滲入活潑玩味，適合年輕職業女性，品牌今期推出的夏日減價，會以低至六折發售，上班族要留意喇。文︰Angel部份圖片︰陳...
2019-06-22
TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》主題曲向來由黃心穎主唱，但因4月爆出她與人夫許志安的「偷食」事件，引起軒然大波，結果TVB要立即抽起該主題曲，黃心穎潛水無影無蹤。事隔兩個月，該劇前晚和昨晚一連播出...
2019-06-22
自從兩年前到過以色列之後，一直心思思再去。許多朋友看了我拍的以色列紀錄片，也一直問甚麼時候搞個團去旅行。 以色列，尤其三千年古城耶路撒冷，是人類文明史上的重鎮，又是猶太、基督、伊斯蘭三大宗教的發源地，遍地歷史遺跡，隨手一摸便是好幾千年，人於其中，就像走進了從小耳熟能詳的故事之中。 這麼一個好地方，要搞一個旅行團則令我猶豫了好久，因為還是宗教和非宗教的問題，如果是教徒，到了以色列自然會全神關注自己教派的遺跡和事物，若是懷着朝聖心態而去的，那更是虔誠。若是沒有宗教信仰的人到了那裏，因為沒有教義來縛，沒有成見，看歷史眼界可以放寬，會看到更多的東西。這也就一直是我擔心的事情，同行之...
2019-06-22
第一場五班一二○○米。此場有「萬事欣」今季三戰五班賽得兩勝；「自由旺」則歷來一戰五班即勝；另「勇晉大師」和「怡昌福星」都是降五班的次仗。理論上在如此多降班馬在陣的場合，一般五班馬不易抬頭，不過今次破例博一匹近兩季都未離開過五班的「洪荒駿駒」。 理由有三。首先，「洪荒駿駒」雖然一定不算超班，但上仗出戰級數較高的千四米之餘，更遇上超強組，就連當日負三身位的「跑得威」，上周如非太遲望空也應已補中，則「洪荒駿駒」能在眾多強手之下跑第四，憑此級數在短期內回師千二米，可能已夠用。再者，今仗「萬事欣」和「自由旺」都會搶放，尤其是後駒即使在四班也算是快馬一族，今仗沒理由會按慢，預期步速會偏...
2019-06-23