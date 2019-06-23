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﻿翠絲過兩關——鑽飾明駝春風得意

2019-06-23 列印
　　第五場「春風得意」上仗初出排十二檔，蘇狄雄選擇留後並無不妥，直路沿欄追回一席第六，末段時間全場次快，走勢頗有睇頭。事實上，當日的內欄明顯屬不利地，竟有如此走勢，已肯定本身能力不凡。今次再戰千二米，排八檔已較上回理想得多，大有可能後上贏馬，定要留意。

　　第十場「鑽飾明駝」亦是蘇狄雄的座騎，筆者並非刻意追人。此駒在港唯一上名在千四米，近仗縮程根本沒有根據，再者角逐谷草也可能不合腳法，敗績不可作準。今次回師千四米，只要跑出入圍時水準，穩入前列。

珊翠絲
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