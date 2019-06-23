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﻿伊仁絮語——可愛寶機會樂觀

2019-06-23 列印
　　潘頓與葉楚航今季合作已取得十五場頭馬，成績突出，今次這對騎練組合於第二場又憑「可愛寶」合作。這匹七歲馬季初曾爆冷贏田草二千，由於評分上升至三班水平，因此之後未能再添佳績。但按牠在十二月跑三班千八僅以半個馬位負於三級賽頭馬「好好瑪」的表現來看，現重返四班可說十分有利。「可愛寶」近兩戰的演出已有復甦跡象，加上今排在勝出率最高的一檔，又由冠軍騎師主轡，爭勝機會樂觀。

　　第四場「翡翠綠」質素頗佳，但近仗屢欠運氣，直到現在仍未開勝門，的確令人意外。此駒大前仗跑千四僅負於佔盡步速之利的「團圓豐收」，但能擊敗今季三捷的「不羈的風」，表現理想。上仗改配郭能成熱而未能交出水準，只因賽後發現氣管內有很多痰，落敗情有可原。此駒復課操練狀態勢仍佳，六月中更曾試閘打磨。今場對手非強，郭能下季僅得半季牌照，定必盡力爭取表現，既然苗禮德肯給予第二次機會，相信必會好好把握。

Ian
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