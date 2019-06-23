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﻿重點出擊——萬事欣勝望彌高

2019-06-23 列印
　　見習騎師陳嘉熙獲減十磅，按道理於此刻季末階段，不少馬匹都評分吃緊，加上體力也拼得七七八八，他應該大受各馬房歡迎才對。但事實並非如此，常聽見這位小師弟被猛烈批評，例如末段策騎如何方寸大亂等等。筆者並非落井下石，反而是希望各練馬師能給予他鼓勵與機會，好讓華將多點生存空間。

　　從數字上看，中短途前置型馬較適合陳嘉熙發揮，像早前的「地大大」和「銀城福星」等駒，也可交出最佳水準。列陣第一場千二米的「萬事欣」，今仗配上陳嘉熙，馬兒獨沽一味放頭跑，照計不難發揮，而且賽績顯示，此駒屬於四、五班升降機，雖然今季兩捷皆出自谷草，但田草千二米才是最佳出路，最近一次於總場次561跑四班同程，雖然段速時間一般，但沿途二疊望空與再出贏馬的「連利福將」並排領放，能比後駒先過終點，更與「銀紙」和「猴王駒」鬥得接近。今仗快放馬較少，早段易於取位，伸算勝望不俗。

安西教練
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