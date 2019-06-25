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馬場浮世繪——社交網流傳疑似新季賽期

2019-06-25 列印
　　馬會逢季尾都會先擬定緊接而來的新馬季賽期，雖然作實須待政府批准，然而到了馬會認為的適當時候，總會先在七月初至七月中此期間，預先公布暫定賽期表，而且編排甚少會不獲政府接納。至於來季的暫定賽期，馬會仍未公布，卻不知何故，日前某社交網站就流出一份「二○一九/二○年馬季賽期表（暫定）」，資料來源未知。

　　據這個非官方公布的賽期表顯示，新馬季將於九月一日開鑼，至明年七月十二日煞科。期間照例編排八十八次賽事，包括四十七次沙田日馬、三十六次跑馬地夜馬、四次沙田夜馬及一次跑馬地日馬。當中較特別的安排是明年一月二十七日舉行過初三賀歲賽後，初五即有夜賽上演。至於這賽期表的資料跟稍後官方公布的是否會有分別，稍後便有答案。

馬場浮世繪

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