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馬場浮世繪——霍利時兒子贏第100W

2019-06-25 列印
　　霍利時的兒子Luke於香港時間的周日晚上，在南非特夫方丹馬場策騎John Hancock，贏得其從騎以來的第一百場頭馬。以一位年僅十七歲兼出道只有年半的見習騎師來說，實在非常難得。贏馬後，Luke的幾位師兄和朋友，包括麥偉利、杜美爾和羅理雅的兒子金寶，都有在社交網站留言祝賀。而霍利時身為人父，當然亦即時祝賀兒子。

馬場浮世繪
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