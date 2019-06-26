﻿賽日頭條——鄭俊偉繼續衝刺

鄭俊偉早前憑「公証福將」贏夠十六場頭馬，成績已達標。不過贏馬不會有人嫌多，再無壓力的鄭俊偉，今夜出馬五匹，既交「金剛仔」與「樂滿家」予冠軍騎師潘頓操刀，無非就是想多贏頭馬。



今季鄭俊偉與潘頓的合作成績固然不俗，單計谷草數據就更突出。潘頓季內曾十次在谷中策鄭廄馬，共得四冠兩亞，入Q率達六成，可見米高鄭若在谷戰與潘頓攜手，例必戰意如虹。



鄭、潘在谷中合作所贏的四場頭馬中，其一便是得自第七場「樂滿家」。不可不知，此駒歷來在潘頓胯下兩戰谷草一千米俱奏捷，而上場人馬重逢出戰田草一千米亦獲殿軍，這次續由最佳拍檔操刀兼回師兩捷路程，未必怕「鄉村瑰寶」和「實力飛駒」這兩匹高分勁敵。



此外，第二場「金剛仔」由潘頓操刀則是全新配搭。別小看這匹八歲老馬今季成績平平，隨着屢敗屢戰，其評分已下調至五十六分，屬一五年二月以來最低，今次在四班出戰勝程谷草一哩，不排除可重響久違了十七個月的勝鼓。







文傑評語



鄭俊偉和潘頓季內合作成功率不俗，「樂滿家」今憑藉路合和人馬合拍，趁同場對手各有缺點，確有機會入三甲。反而「金剛仔」年紀非輕，近績毫無復甦跡象，而且谷戰不及田草，今負重磅及排外檔，機會只屬一般。







亨利評語



鄭俊偉今期五路興兵，陣容似模似樣，看來未因取得畢業證書而手軟。除了強配潘頓的兩駒要留意，「劍聶風」和「劍追風」也堪重視，前駒近仗試前試後，評分亦屢創低位，必有所圖；後駒輸近亦轉倉，可見幕後恨贏心態。



馬場脈搏



