勝在有方——索先生以逸待勞

「索先生」雖然體重逾千一磅，夠晒件頭，但頭三季初出非冠即亞，確認休夠不必熱身太多便有好表現。上季首仗跑谷草千二評六十三分跟「同進」串Q，約有三班中級水準。今季初出表現平常，但再出換上潘頓即能氣走今又同場之「富萬家」和其後一再入三甲之「猴王駒」，戰鬥力尚未退化。再出回到三班跑此程，雖賺偏快步速，但能氣走其後能加添三捷之「電訊兄弟」和實力指標「飛霸龍」，於此組已有足夠級數分量。今次隔四個半月再出，四月尾第二度缺課後埋門已有足夠準備，大閘起步夠爽，應佔以逸待勞之利，馬房近期勢旺，配上愛將何澤堯，場地性能廣泛，力足征服三班中級組別。



「紅旗星將」屬忠心鐵馬，跑起狀態後常可打疊好，剛戰步速偏快放不出，走二疊跟好位也能氣走其後再勝之「金鼓齊鳴」，可再入前兩名。「閃耀鑽皇」擅跑新鮮，今久別重返谷草料又可刺激角逐興趣，望沿欄追入一席。



方駿暉