重點出擊——鑲白旗力求交代

我們經常發現有些馬匹突然由蟲變龍，像剛周日角逐三班直路賽的「叫關健康」，對上一仗跑谷草一千米正宗出路，並抽得二檔靚位起步，賽事前中段步速偏慢，牠守在四、五位，沿途貼欄慳腳程，形勢理應無懈可擊，但殊不知直路內欄場地嚴重偏慢，此駒根本無從發揮，最終大敗五個多身位，馬迷均被這場「假賽績」嚇怕。結果剛戰換來大冷分頭，筆者走了大寶，回想起來深感不值。



既然如今證實五月二十九日的場地偏差嚴重，自然要從中尋寶。第六場「鑲白旗」正是當晚場地偏差的受害者之一。按該賽步速分析，頭三段為1分16秒74，時間比起同晚另一組四班同程還要慢，「鑲白旗」早段居後，本已失去先機，直路更沿內疊不利場地推進，最終只負於頭馬「好利運來」四個多身位，實屬水準之作。



事實上，「鑲白旗」近兩仗跑谷草一哩都有走勢出色，看來已找對了正確出路。同主馬今季成績甚一般，今仗必把握機會打破缺口，力求交代。



安西教練