伊仁絮語——正陽清風重振雄風

第一場「正陽清風」今季表現稍令人失望，只曾一次勝出頭馬，之後便予人退步感覺。幸好其評分經調節後，上仗僅負於質新賽駒「勝利風範」及「太陽多多」而得季軍，走勢回復起色。今仗排位有利，而且首度戴眼罩，料可藉此帶來新鮮感。同場對手僅得「好甜橙」季內曾勝，強敵無多之下，應可重振雄風。



第四場「出奇寶」上仗出爭谷草千二米，末段略為收復失地，負於「天地人」得第四，表現較之前進步。今次重戴眼罩，之前曾使用這配件而所負不遠，可見有正面作用。復課所見，此駒的走勢較前有力，加上今次由鬥志鮮明的沈拿操刀，可以一試。



Ian