伊仁絮語——正陽清風重振雄風

第四場「出奇寶」上仗出爭谷草千二米，末段略為收復失地，負於「天地人」得第四，表現較之前進步。今次重戴眼罩，之前曾使用這配件而所負不遠，可見有正面作用。復課所見，此駒的走勢較前有力，加上今次由鬥志鮮明的沈拿操刀，可以一試。
Ian
青衣美景花園發生狗臂架墮下殺人事件！一名婦人拖着孫兒行經屋苑商場平台，一個狗臂架突然從高處墮下，擊中該名婦人的頭部，她重傷倒地，目睹慘劇的孫兒驚哭呼叫嫲嫲，但她沒反應，急送醫院搶救，惜返魂乏術。警方發...
2019-06-26
中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟的代表律師表示，已去信加拿大司法部長拉梅提（David Lametti），促請其重新考慮是否撤銷引渡程序。律師批評，引渡的做法並缺乏法理基礎，案件亦沒有先例可循，同時關涉政治，情況特殊，終止程序符合加拿大的最佳利益。 美國早前指控孟晚舟欺詐，尋求把她引渡到美國受審。孟晚舟二○一八年十二月在溫哥華轉機時，加拿大警方應美國要求，將她逮捕。她現時被軟禁，等候引渡聆訊。加拿大法庭今個月初排期，引渡聆訊將於明年一月二十日展開。根據加拿大法律，司法部長有權可隨時介入並取消引渡程序。 加拿大前總理克雷蒂安（Joseph Chrétien）一直支持介入的...
2019-06-26
美國總統特朗普簽署行政命令，對伊朗實施新一輪經濟制裁，對象包括伊朗最高精神領袖哈梅內伊，以及伊朗革命衞隊的八名高級軍官。伊朗外交部則回應指，制裁不會對伊朗產生影響，表示伊朗並不在乎，形容其不過是美國的宣傳工具。 特朗普表示，新的經濟制裁，一部份是為回應伊朗早前擊落美國無人偵察機，他表示哈梅內伊要為伊朗的敵對行為負責，強調美國不尋求與伊朗發生衝突，但會持續施壓，制止伊朗研發核武，以及支持武裝組織。美國財長努欽則表示，制裁將凍結伊朗數十億美元資產。他表示，本周稍後伊朗外長扎里夫亦將列入美國的制裁名單。 伊朗總統魯哈尼則批評美國的新一輪經濟制裁荒謬而且愚蠢。他在電視直播發言時表示...
2019-06-26
踏入夏季，正值家庭客找盤的高峰期，特別是擁有名校網地段的物業，為了望子成才，不惜花費進駐。當中，位於太子道西的爵園，屬小學34校網，市場正放售罕有特色戶，實用面積1061方呎，享有開揚市景及球場景。 ...
2019-06-26
美國按揭利率雖然下降，卻未能刺激樓市，美國商務部昨日公佈5月份新屋銷售，卻意外地連跌第二個月。美股早段向下，三大指數齊跌，杜指高開4點後，最多只升24點，高見26752點便掉頭回落，曾跌125點，低見...
2019-06-26
蔚山現代於上周亞冠十六強首回合作客2:1擊敗浦和紅鑽，今晚次回合回師主場賽和已可晉級。然而現代進攻中場金甫炅豪言球隊目標包辦韓職和亞冠雙料冠軍，每場比賽都要取勝，故球隊今仗務必再勝紅鑽強勢晉級八強，主勝屬信心之選。 （Now670、有線611、651台、Fox+今晚7:00直播） 暫居韓職第三位的蔚山現代，首回合作客浦和紅鑽勝2:1，各賽事三連捷入六球失兩球，攻守表現同樣出色。上仗助攻予黃一秀射入奠勝球的中場金甫炅豪言：「球隊季初的目標是集中爭奪韓職冠軍，但我們在亞冠分組賽表現出色，球隊信心愈來愈強，並把目標提升至成為韓職與亞冠雙料冠軍，餘下每一仗都不可失，必須全力...
2019-06-26
集體回憶時間又到！最近在南豐紗廠舉行的《舊課本：那些美好的風景》展覽，佈置成昔日課室場景一樣，並展出由上世紀二十年代起一系列陳年課本和教學掛畫。再會校園時，從當中的內容、插畫和圖片等，不但讓大家了解更...
2019-06-26
現年52歲、擁33b、24、33神級身材的終極美魔女溫碧霞（Irene）再殺入寫真戰，今年書展將推出第5本寫真集《海潮》，收錄大量在塞班島影嘅性感靚相，當中Irene有超過20款造型示人，有大晒「湯碗...
2019-06-26
青衣美景花園昨午發生高空墮物事故，一個單位正在做裝修工程，期間疑有工人不慎掉下鐵架，擊中一名女途人的頭部，她送院後不治，警方拘捕一名工人調查。事件凸顯現行對高空工程的規管，並不周全，當局要加強向物業管理公司宣傳，在高空工程對下地方必須設定封鎖區，並應研究是否須訂立相關指引的需要。 現時每當大型屋苑有高空公共設施工程，或住戶單位外牆須維修，物業管理公司都會通知附近住戶或店舖，提醒出入小心，並把高空工程對下的地方圍封，要求途人繞路，以防工程掉下物件造成傷亡。這是大型屋苑管理公司的慣常安全措施，但一些小型屋苑或單幢樓未必有相關要求。 為了防止高空墮物殺人事件，工程界必須訂立更嚴謹...
2019-06-26
鄭俊偉早前憑「公証福將」贏夠十六場頭馬，成績已達標。不過贏馬不會有人嫌多，再無壓力的鄭俊偉，今夜出馬五匹，既交「金剛仔」與「樂滿家」予冠軍騎師潘頓操刀，無非就是想多贏頭馬。 今季鄭俊偉與潘頓的...
2019-06-26