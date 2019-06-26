翠絲過兩關——喝采絕非陪跑

第二場「火百合」前仗初戰谷草一哩已能入位，上仗更放到埋門才被對手追過，演出較田草時更為養眼。今次再戰谷草一哩，同場對手大多缺乏前速，此駒勢可如上仗般自行領放，只要李寶利別操之過急，有望為此駒打開勝利之門。



第四場「喝采」季內曾勝四班賽，加分後在511場次依然落飛被捧成大熱，幕後必認定此駒仍有上升空間，否則飛從何來？只是當日蘇兆輝發揮實在拙劣，走外疊蝕位之餘，末段又無位上前，實在敗不足辱。其後順勢在田草再輸兩仗，若全心減分，今回理應繼續在田草上陣，可是馬房選擇打王牌回師首本路程，今回肯定不是為了陪跑，而且幸運地抽到一檔，機會樂觀。



珊翠絲