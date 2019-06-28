﻿馬場浮世繪——史卓豐下月泰國小登科

還有不足一個月，便是史卓豐和女友Hannah結婚的大喜日子。昨晨收操後，史卓豐透露其婚禮將於下月二十四日在泰國蘇梅島舉行，他會與Hannah在下月十四日馬季結束後的翌日，便出發泰國蘇梅島，為婚禮做好準備。至於為何選擇在蘇梅島舉行婚禮，史卓豐表示自己家人都住在澳洲，而Hannah的家人則住在英國，兩地相距甚遠，則無論由澳洲前往英國，又或英國前往澳洲都花太多時間，所以就折衷選擇將婚禮在兩地間的泰國舉行，令雙方都比較方便，預期將有七十至八十人出席。



史卓豐亦已計畫好完成婚禮後，會偕Hannah前往南非度蜜月，行程主要是參觀野生動物園作Safari獵遊之旅。豐仔笑言屆時有機會近距離觀看野生動物，肯定十分刺激。



馬場浮世繪