﻿張氏理論——馬季太長興致減

老張一向喜歡看英國賽馬，近年也會在港下注越洋賽事，但上星期一連五晚都播皇家雅士谷賽事，跑到周末時已麻木，再提不起興趣看較夜的兩場了。而令老張別有感受是，於九十年代老張也到過一次皇家雅士谷，因為當年香港馬季於六月初完結，但現已跑完雅士谷，香港馬季仍要兩星期後才煞科呢。



老張年輕時每到暑假必往英國，因為暑假太長可遠行，一方面想到英國考察賽馬，增廣見聞，也有點餓馬，因為暑假長達三個半月，而當時澳門仍未有賽馬，有十多星期真空期，於是到英國度假，趁大減價購物外，也可每隔一兩天到馬場輕注怡情，十分寫意。



可是近年香港馬季長達十個半月，到季尾已疲態對賽馬興趣下降，就算港馬完了，澳門賽馬於七八月更是馬不停蹄，不會寂寞了，而近年暑期只有一個月左右，真要爭取休息，不只是體力，更是精神上休息，下季又有八十八次賽日及一百六十場海外賽事也。



張福元



