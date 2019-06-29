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馬場浮世繪——波健士來港夢想成真

2019-06-29 列印
　　四屆巴西冠軍騎師波健士，將由下周一開始策騎至季尾，他前日下午抵港，昨晨正式開操，然後在馬會高層陪同下見傳媒。波健士透過翻譯表示，人生不同階段有不同夢想，當他十一歲首次接觸馬匹後，便夢想成為一位騎師，及至十六歲成為事實，而從騎取得佳績後，又夢想可以追隨莫雷拉的腳步往香港策騎，所以去年開始學習英語，本來估計需要先在香港以外地方策騎幾年，累積更多經驗和成績後才來港，想不到如今能夠直接來港策騎，實是夢想成真。

　　波健士又表示，雖然巴西賽事都是跑左轉，但平日操馬時曾策馬轉右彎，故此可以適應沙田的右轉跑道，而稍後將跟莫雷拉會面，向對方取經，了解香港賽馬的特色，如果今次客串期成績理想，很樂意再向香港馬會提出申請，在港長期發展。

馬場浮世繪

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