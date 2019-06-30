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﻿馬場浮世繪——拍賣馬試跑逾三百人睇辦

2019-06-30 列印
　　七月五日（周五）晚上，沙田馬場會舉行「香港國際馬匹拍賣會（七月）」，二十一匹拍賣馬在馬會安排下，昨晨分為十一組在沙田馬場草地的跑道試跑，讓有興趣購馬的進口許可證持有人與他們的親友到場「睇辦」，馬會並在位於看台三樓的馬主廂房設有自助早餐供他們享用，結果吸引到逾三百人到場。練馬師方面，告東尼、苗禮德、蘇偉賢、賀賢及下季開倉的韋達亦在場，非常熱鬧。

　　馬會國際馬匹拍賣會高級經理黎卓時表示，這批拍賣馬有充足時間做準備，目前全部健康良好，而且昨晨更換了幾位策騎員策馬，務求可讓馬兒試跑時充分展示出實力。黎卓時稱對多匹拍賣馬的試跑表現都甚滿意，包括與「志在四方」同父的六號馬、屬「選擇」子嗣的五號馬，以及與「真先生」同父的四號馬等。

馬場浮世繪
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