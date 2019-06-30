﻿馬場浮世繪——拍賣馬試跑逾三百人睇辦

馬會國際馬匹拍賣會高級經理黎卓時表示，這批拍賣馬有充足時間做準備，目前全部健康良好，而且昨晨更換了幾位策騎員策馬，務求可讓馬兒試跑時充分展示出實力。黎卓時稱對多匹拍賣馬的試跑表現都甚滿意，包括與「志在四方」同父的六號馬、屬「選擇」子嗣的五號馬，以及與「真先生」同父的四號馬等。
馬場浮世繪
中美貿易戰發展，繫於中美元首今天二十國集團（G20）峰會的會面成果。美國總統特朗普和國家主席習近平昨天隔空對話，特朗普稱：「並無承諾過會休戰。」習近平則不點名批評：「發達國家採取單邊主義措施，挑起貿易...
2019-06-29
維權律師王全璋的太太李文足，與六歲兒子，以及王全璋的姊姊，於昨日下午一時五十分到山東臨沂監獄探望王全璋。李文足之後表示，王全璋顯得焦躁、消瘦及蒼老。她又說，見面以後，她更憂慮王全璋的精神狀況。 在王全璋被捕後約四年，李文足首次見到丈夫。她與王全璋見面約三十分鐘，形容丈夫性情大變，表現焦躁，面色發黑。王全璋表示擔心她們母子安全，叫李文足未來兩個月不要再探監。她又指，王全璋似乎完全不聽她說話，只是說在獄中的待遇很好，生活不錯，叫她對公安的態度不要太差。 李文足表示，這次見面與預期不一樣，她憂慮丈夫是因為長期受壓抑，以及被洗腦，才出現目前狀況。他又擔心王全璋即使獲釋，也難與外界溝...
2019-06-29
G20首腦會議第十四次峰會，昨日在日本大阪揭幕。特朗普與習近平在峰會展開前，分別與多國領袖會面。今次被形容為近年「最高賭注」的G20首腦會議，有許多爭議性議題要處理，包括美中貿易戰、地緣政治形勢、氣候變化等。美國總統特朗普嘗試擺出較溫和的姿態，與不同國家的領袖進行雙邊會談。 日本首相安倍晉三在與特朗普進行雙邊會談時，把一份文件交給特朗普，羅列日本商企在美國的投資計劃。特朗普明顯感到滿意和高興，說安倍「送了許多汽車公司到美國」。兩日前有傳特朗普私底下對人說考慮退出美日安保條約。他其後接受訪問時說，美國願意承擔保護日本的責任，但如果美國受襲，日本人只會開着索尼電視機觀看。 特朗...
2019-06-29
由會德豐及港鐵合作發展的將軍澳日出康城GRAND MONTARA，項目於首輪開售前盡推全盤504伙，並全數於今日（29日）開售，一房折實572.8萬入場。 會德豐地產常務董事黃光耀表示，「在扣除景觀...
2019-06-29
市場聚焦明早舉行的「習特會」，港股半年結投資者入市態度審慎，恒指高開後隨即倒跌，其後於28500點反覆拉鋸，尾段跌勢回順，但仍然失守100天線（28578），收報28542點，回吐78點。市場觀望氣氛濃厚，成交金額僅717億元。但港股成功打破「六絕月」魔咒，六月累漲1641點。 六月漲1641點破魔咒 恒指全周升68點，連升第四個星期。總結上半年，港股扭轉去年急插逾13%頹勢，上半年累彈2696點或10.4%；次季則下滑508點。藍籌股方面，以半年計，表現最佳五大藍籌股，依序為中生製藥（1177）、創科實業（669）、中國平安（2318）、友邦（1299）以及萬洲（288）...
2019-06-29
巴黎聖日耳門今夏屢傳有球星跳船，卡雲尼也透露跟球隊合約將於來年夏天到期後，隨時順勢高掛球靴。為完美度過職業生涯最後一年，這名三十二歲射手周六勢在巴西薩爾瓦多接連士哥，領軍於美洲國家盃八強擊敗秘魯，主勝去馬。（Now650台、Now 周日凌晨3:00直播） 聖日耳門球星打算離隊的消息今夏不絕於耳，包括尼馬希望回歸巴塞隆拿，老將保方和丹尼爾已離隊，消息指前者將重返祖雲達斯。正為烏拉圭爭奪美洲盃的卡雲尼明夏約滿，坦言已有「跳船」計劃：「我的想法是盡力履行這份合約，屆時我也將三十三歲，可能不會繼續職業球員生涯。」 卡雲尼今年二月初弄傷大腿腿筋要養傷近兩個月，復出後未能即時重...
2019-06-29
日本人氣家居品牌Francfranc春夏系列於即日開始舉行大減價，多款家品低至半價發售，並且於實體店及網上商店同步進行，方便大家隨時購物。 文︰Angel部份圖片︰陳鐵剛 髮型︰HH Salon@Ro...
2019-06-29
范冰冰與拍拖四年的未婚夫李晨前晚突然在微博發文宣佈分手，回復朋友關係。昨日有網友爆出一段閉路電視的短片，指范冰冰已經懷孕，但BB經手人並非李晨，片中的女子戴上口罩兼腹部微隆，被指樣貌與冰冰相似；而范冰...
2019-06-29
澳門氹仔賭場酒店林立，許多酒店屬於同一賭場集團，都由賭場和商場相連，但有趣的是，不同風格和級數的酒店，會在賭場或者商場中製造不同的環境，比如在「威尼斯人」那一帶人頭湧湧，但走到四季酒店附近，人潮好像被遏制了一樣，無論是商場還是賭場，環境都忽然清靜起來。 開得賭場，當然是希望到哪裏都人頭湧湧，但總是敵不過一個道理，叫作「物以類聚」。 物以類聚，人以群分，在這種滙聚人口的地方最是明顯，某種地方，就是某種人到了那裏才自在，反之，換個環境，跟自己的習性相悖，那就會不自在。於是，不管是賭場還是商場，便好像暗中有條界線一樣，把人群分開。讓人們各適其適，喜歡嘈雜的聚在一起嘈雜，喜歡清靜的...
2019-06-29
七月五日（周五）晚上，沙田馬場會舉行「香港國際馬匹拍賣會（七月）」，二十一匹拍賣馬在馬會安排下，昨晨分為十一組在沙田馬場草地的跑道試跑，讓有興趣購馬的進口許可證持有人與他們的親友到場「睇辦」，馬會並在位於看台三樓的馬主廂房設有自助早餐供他們享用，結果吸引到逾三百人到場。練馬師方面，告東尼、苗禮德、蘇偉賢、賀賢及下季開倉的韋達亦在場，非常熱鬧。 馬會國際馬匹拍賣會高級經理黎卓時表示，這批拍賣馬有充足時間做準備，目前全部健康良好，而且昨晨更換了幾位策騎員策馬，務求可讓馬兒試跑時充分展示出實力。黎卓時稱對多匹拍賣馬的試跑表現都甚滿意，包括與「志在四方」同父的六號馬、屬「選擇」子嗣...
2019-06-30