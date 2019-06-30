﻿利敬國勁揪補中

利敬國上周三夥拍「最驫」贏馬後，季內已累積三十場勝仗，他自言滿意首季在港從騎便有如此成績，但若夠在收鑼前多贏馬就更好。明日賽事，他最睇好「勁揪」和「好運齊來」。摩廄「勁揪」於季尾的表現甚勇，前仗在田草二千米擊敗了「非凡才子」開齋，上場縮程跑千六米雖被後駒反勝亦跑第二，明日重返三班回師二千米，利敬國甚有信心︰「『勁揪』上仗賽前，我只操過一課，對其脾性了解不多，但往績上牠跑一哩是稍短，終仍能跑得第二，可見狀態大勇，復課後其操練正常，日前在草地跑道快跳予我的感覺甚好，回師勝程應有望補中。」



至於「好運齊來」，利敬國分析說︰「『好運齊來』服役以來只跑過一場泥賽，未足以證明不合適，日前我策牠在大圈出試時，其走勢良好，加上過往試泥閘亦有好走勢，今次負輕磅排一檔當可一戰。」



特約記者：文傑