頭號目標——喜勁驥靚檔偷襲

第三場四班一○○○米。往日與翁導翁子光兄談馬事時，曾聽他說過其友好郭富城的養馬態度，他指郭天王很清楚自己是明星，其愛駒出賽必定有不少人慕名而投注，為了不令支持者失望，所以與練馬師早有默契，必定確保愛駒有足夠爭勝水準才會安排出賽。因此，「舞士精神」上仗勝後無論出過甚麼問題，今仗既復出，就無需對其狀態存疑。不過話雖如此，上仗與「舞士精神」一同彈甩對手的「愛添滿」及「富高八斗」，畢竟之後尚未補中，而「舞士精神」上仗即使蝕了一點快步速，但勝來也不算輕鬆，今仗排檔不利，熱捧確實不划算。



「喜勁驥」出自蔡廄，鬥志也無需多懷疑。至於表現方面，此駒熱身兩仗後，上仗初戴早已在試閘中試準的頭罩，出閘被擠碰，之後又一度處於擠逼的處境，但自最後四百米開始，明顯有穩定追勢，如非在最後階段去路被封而要勒避的話，應有望取得一席位置。蔡廄質新馬向來都是跑一場好一場，「喜勁驥」今番續攻同程，最有利是排得好檔，若成眾矢之的的「舞士精神」有任何閃失，有力代之而興。



仲達