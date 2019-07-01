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勝在有方——老友威威重開勝門

2019-07-01 列印
　　「老友威威」今季初跌至六十一分，一出即能在三班入Q，正是在田草千二排一檔，本身頭兩段交出46秒7，跟得不慢，仍能跟其後一再贏馬之「開心神駒」串Q而氣走「友瑩囍」和「艮志騰雲」等三班中級馬，當時實力遠比一般三四班升降機高。耗力後於嫌短之谷草一千米也曾一再追近，證明退化不算多。可惜前仗流鼻血，剛戰隔了近四個半月復出，抽得不利之外檔，早段於尾列走二疊，不幸遇上偏慢步速，仍能以快末段22秒16衝近其後再贏之「美麗掌聲」和實力指標「龍鳳情祥」和「高耀智星」，重現追勢。開氣後，今次準備充足下再出，久休次仗體力正強，換上利敬國抽得一檔好位，貼欄居中前位置後，有力在弱組取得久違之頭馬。

　　「勝利風範」上仗除鼻箍後表現遠比前仗好，雖只贏弱組，但姿態算勁，今負頂磅但遇對手未見增強，穩亞望冠之大熱門馬膽。「葵涌精英」剛戰於不利之內疊得殿軍，表現於此組已算好，如能切入二疊跟好位也可爭三甲。

方駿暉
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