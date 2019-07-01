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伊仁絮語——連連行運初出要吼

2019-07-01 列印
　　第一場「老友威威」雖然年屆七歲，但季內初出一役跑三班千二，亦僅負於今季三捷的「開心神駒」而獲亞軍，現評分比上名時低八分。上仗休後復出排外檔，落敗情有可原，但其末段締速絕不失禮，經一場熱身後，可望狀態比前進步。今場焦點落在新勝馬「勝利風範」身上，但其餘馬匹均欠近績支持，反而「老友威威」班底較高，排一檔亦形勢有利，與頂磅的「勝利風範」有七磅之差，力足一爭。

　　第四場「連連行運」三月抵港後共兩度試閘，雖然未能上名，但每當騎師加以催策即交出不俗反應。從血統來看，其父系「先勇名駒」在港最出色子嗣為一季五捷的「獅子驄」，母系則曾勝哩半賽事。由於「連連行運」翻步較大，現時亦略欠前速，相信未來應以中距離較為合適。今仗初出角逐千四，若臨場情緒穩定，又能在賽事早段找到遮擋，不無爭勝機會。

Ian

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