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重點出擊——太陽威威再下一城

2019-07-01 列印
　　第十埸「太陽威威」前仗初次增程跑千四，未知是否騎開的潘頓認為同場「志在四方」質高一皮，還是魚與熊掌不可兼得之下，結果揀選了後駒，但看臨開跑一刻，信心票數是放在前駒身上，終於爆出了十三冷W，李寶利亦因此獲得此駒往後的帥權。

　　「太陽威威」今季成熟中見進步，上仗是季內首次不入前四名及落敗距離較遠。查找一下原因，發現該仗對手再出的表現出奇地好，且看「開心好玩」、「噴火龍」、「智力寶」及「歡樂小子」接戰碰頭可構成四重彩，幾可肯定總場次712屬三班強組賽事。換言之，當時「太陽威威」跟前蝕步速也得第八，表現絕不失禮。這匹當銳馬復課操練無間，應可趁季末再下一城！

安西教練
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