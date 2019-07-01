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翠絲過兩關——架勢投注首選

2019-07-01 列印
　　第五場「架勢」及「好運」上次同晚出戰泥賽，前駒頭場贏馬，後駒在第二場遇上連番意外得亞軍。今次一同列陣第五場，大部分馬迷會憧憬後駒如再無意外必可補中。然而，當日兩駒所造的締速有天壤之別，前駒足足快了近九線！今次兩駒相遇，一起加八磅再戰，若要筆者揀一匹投注對象，「架勢」必屬首選。

　　第十場「颷驥」近兩仗落到三班都有搏殺風聲，奈何兩次都遇上不利追的場地，而本身亦一再交出極快末段追近，演出其實並不差。今次尾場快馬林立，已確保前段步速絕不會慢，對此駒來講有利無害。而且今回有不少對手擔票，此駒應有一定分頭，半冷博得過。

珊翠絲
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